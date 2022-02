Wojna na Ukrainie może spowodować globalny kryzys. "Oczywisty mechanizm"

- Część analityków twierdzi, że bardzo prawdopodobny jest wzrost cen surowców i zakłócenia w dostawach z Rosji i że to może spowodować nawet światową recesję w tym roku. Jak to będzie, zobaczymy. Mechanizm jest dość oczywisty – jeśli ceny surowców gwałtownie wzrosną, to może odbić się gorszymi wynikami gospodarczymi całego świata - powiedział w programie "NEWSROOM" Wirtualnej Polski prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.