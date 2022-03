Wojna w Ukrainie. Ekonomiści tłumaczą, jak wpłynie na polską gospodarkę

Agresja Rosji na Ukrainę nie wpływa na długookresowe fundamenty wzrostu gospodarczego w Polsce, ale będzie mieć wpływ na przebieg cyklu - ocenia Bank Pekao w piątkowym raporcie. Jak tłumaczy, będziemy mieli do czynienia ze spadkiem eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszym kroku, a następnie również eksportu do zachodnich krajów dotkniętej szokiem energetycznym Unii Europejskiej.