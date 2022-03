Wojna w Ukrainie. Rosja w dwa tygodnie straciła 15 mld dolarów

Według analizy ekspertów PIE, w całym 2022 r. Rosja utraci przychody z eksportu o wartości 110-120 mld dolarów. To ponad 30 proc. jej łącznego wolumenu eksportu. W 2020 r. Federacja Rosyjska eksportowała 52 proc. swoich produktów i usług do Europy oraz dalsze 4,5 proc. do państw Ameryki Północnej. Obydwa kontynenty były też głównymi odbiorcami surowców energetycznych oraz metali, które stanowią około 65 proc. rosyjskiego eksportu.