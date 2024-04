Wojsko będzie zabierać Polakom auta? "Tego typu rzeczy będzie więcej"

Jak dodaje, mogą to być instytucje państwowe, przedsiębiorstwa. Jeżeli taki podmiot zostanie zmilitaryzowany, to ma on swój etat czasu wojny. Nie obowiązuje wtedy prawo pracy, tylko zasady służby. Wykonuje się zadania na rzecz państwa, ale niezwiązane z bezpośrednią walką. Militaryzacją może zostać objęta np. kolej czy sektor energetyczny. Szerzej: wszystkie podmioty, które muszą funkcjonować w czasie wojny, żeby państwo działało.