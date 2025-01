Wołowina dla najbogatszych. Oto dlaczego wagyu jest taka droga

Krowy wagyu muszą pochodzić od jednej z czterech japońskich ras bydła, co wpływa na ich unikalne cechy. Są karmione ekologiczną paszą, co dodatkowo podnosi koszty produkcji. W Japonii trudniej o wolne pastwiska, co również zwiększa wydatki hodowców. Każdy kawałek mięsa jest starannie oceniany przez ekspertów, co także wpływa na cenę.