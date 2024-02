Czy miłość Polaków do kas automatycznych przetrwa? Zachód od nich ucieka

- To ta sama grupa, która protestowała, gdy sprzedawcy wciskali im smartfony, podczas gdy oni chcieli zwykły telefon do dzwonienia. Jeżeli sieci zmuszą ich do korzystania z automatów, wygeneruje to wiele negatywnej informacji zwrotnej. Klient straci wybór. Nie każdemu się to spodoba - tłumaczy Michał Pajdak.