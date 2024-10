Wraca "Awantura o kasę". A taką kasę zarabia producent programu

Zarządzanie aktywami i segment deweloperski

Segment zarządzania aktywami trwałymi - obejmujący m.in. wynajem hal i sprzętu do produkcji wideo oraz związanych z tym usług - odnotował wzrost półrocznych przychodów o 12,5 proc., do 45,51 mln zł. Zysk EBITDA wzrósł z 12,17 mln zł do 12,76 mln zł, natomiast zysk netto zmniejszył się z 2,35 mln zł do 2,01 mln zł.