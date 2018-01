Wraca koszmar kierowców. Inspektorzy chcą rozbudować sieć fotoradarów

"Krokodyle" chcą stawiać nowe fotoradary. Na polskich drogach może pojawić się nawet 600 urządzeń.

Projekt mówi o 600 urządzeniach, jednak zakłada on także modernizację ok. 250 istniejących już fotoradarów. Z nieoficjalnych ustaleń "DGP" wynika, że nowych fotoradarów będzie 350-400. Choć to się jeszcze może zmienić.

- Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie zakres rzeczowy projektu może ulec modyfikacji - mówi dziennikowi Krzysztof Łazarowicz z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które działa w strukturach ITD.