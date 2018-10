Wraca oszustwo "na Biedronkę". Uważaj na takie sms-y

Oszuści po raz kolejny próbują wykorzystać nazwę popularnej sieci dyskontów do wyłudzania informacji. Podszywając się pod Biedronkę, sugerują możliwość zdobycia nawet 2000 zł na zakupy w Biedronce.

Podążanie za instrukcjami przenosi nas do formularza, w którym oszuści wyłudzą od nas dane osobowe w zamian za przyznanie karty. Nie ma jednak co spodziewać się pieniędzy (kwota wzrosła z 1000 do 2000 zł). To jedynie metoda na wyłudzenie naszych danych osobowych. Jak się wydaje, to konkretne oszustwo nie daje możliwości pozbawienia nas pieniędzy, choć oszust posiadający nasz numer telefonu i dane osobowy będzie w stanie będzie tylko o krok od tego, by dokonać kradzieży.