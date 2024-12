Jest wyrok ws. CDA. Prawniczka mówi, czy coś grozi użytkownikom

Jak wyjaśnia w rozmowie z WP Finanse mecenas Elżbieta Delert-Wiącek z działu prawa własności intelektualnej kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, co do zasady odpowiedzialność za wypłatę tantiem spoczywać będzie na spółce CDA, a sam wyrok nie może stanowić podstawy do pociągnięcia użytkowników do odpowiedzialności.