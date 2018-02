Wściekły klient poskarżył się w internecie na Bierhalle. Mamy odpowiedź restauracji

Blisko 1,5 tys. polubień, prawie 4,5 tys. udostępnień i ponad 1 tys. komentarzy zebrał klient lokalu Bierhalle w Warszawie, który poskarżył się na jedzenie i obsługę w lokalu. Przedstawiciel sieci restauracji skomentował sprawę dla Wirtualnej Polski.

"Powiem szczerze, że tak naprawdę to nawet nie chcę mi się pisać tego postu, bo jeszcze nigdy w żadnej restauracji nie spotkałem się z takim chamstwem ze strony kierownictwa" - zaczął swój wpis na Facebooku mężczyzna.

Później przeszedł do sedna i wyjaśnił, że golonka, którą otrzymał, miała być twarda, niedogotowana, a przy kości surowa. Gdy zwrócił uwagę kierownik sali, miał usłyszeć, że "na pewno przyszedł z założeniem, żeby nie zapłacić". Dalej miało być jeszcze ostrzej. Gdy mężczyzna zażądał korekty rachunku, do lokalu miała zostać wezwana ochrona. Szczegóły pan Tomasz opisał w poście, do którego załączył zdjęcia rachunku.