Wsparcie nie tylko dla palących węglem. Rząd ogłasza nowy projekt

Drożejące paliwa wpłyną na wyższe koszty ogrzewania domów i mieszkań. Po przyjęciu przez Sejm dopłat do węgla, rząd ogłosił w piątek, że będzie też pomoc dla osób korzystających z innych źródeł ciepła. Będą rekompensaty dla ciepłowni w zamian za ograniczenie do 40 proc. wzrostu opłat za ciepło i dopłaty dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania pelletu, drewna, oleju opałowego i LPG - poinformowała minister klimatu Anna Moskwa.