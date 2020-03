Wspólne działanie w sieci metodą na przetrwanie! Rusza inicjatywa #Moliera2iPrzyjaciele

Moliera2.com to polski sklep internetowy, który od ponad 10 lat oferuje odzież i kosmetyki. E-commerce ma także swoje sklepy stacjonarne, ale znaczną część sprzedaży prowadzi w sieci. Dlatego, w przeciwieństwie do wielu firm, zamknięcie sklepów nie dotknęło ich w tak dużej mierze. Nie chcą jednak wykorzystywać tej przewagi w trudnej sytuacji całego rynku, tylko podzielić się miejscem w sieci z innymi.

Tymczasem handel zamiera, poza branżą spożywczą, w zasadzie pozostał nam tylko Internet i widzimy, po ruchu na naszej stronie, że Polacy w sieci wciąż kupują. Jednak wielu przedsiębiorców nie jest na to gotowych, miną tygodnie, jeśli nie miesiące, zanim uruchomią i wypromują swoje strony. My mamy wszystko gotowe, mamy własną infrastrukturę IT, zaplecze grafików, specjalistów e-commerce, bezpieczeństwo i pełne, zaplecze logistyczne. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia współpracy od zaraz. Obecnie pracodawcy mają dwa wyjścia: albo przekazać wypowiedzenie pracownikowi albo stworzyć mu warunki do pracy, nawet na połowę, jedną czwartą etatu. Dzięki naszej stronie dajemy szanse na sprzedaż online towarów które dziś zalegają na półkach w tysiącach sklepów. Chcemy wspólnie zawalczyć o polskie sklepy i miejsca pracy, jakie przez lata rozwoju biznesu stworzyły, nie pozwólmy tego zniszczyć – dodał Młynarczyk.