Wstęp do klasy motoryzacyjnego luksusu – Jaguar F-Pace i Range Rover Evoque

Inną ofertą jest Kredyt To Go, którego parametry dobrano tak, aby stanowił pewnego rodzaju kompromis między kredytem, a wynajmem długoterminowym dla klientów indywidualnych. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy nie spłaca się całej wartości samochodu, a jedynie kwotę zbliżoną do prognozowanego spadku wartości auta w tym czasie. Dzięki temu płaci się dużo niższe raty (stałe, oczywiście) niż przy klasycznym finansowaniu. Na końcu umowy trzeba jednak wybrać jedną z form jej zakończenia: można spłacić pozostałą wartość auta w całości, podzielić ją na wygodne raty lub bezkosztowo zwrócić auto do salonu, jak po okresie wynajmu. To pozwala co kilka lat wymieniać auto na nowe – oddając jedno i podpisując umowę Kredytu To Go na kolejny model, np. nowszej generacji.