Wszyscy kochają aquaparki. Sprawdzamy, ile za tę przyjemność zapłaci rodzina z dwójką dzieci

Polacy kochają aquaparki. Dla wielu rodzin możliwość spędzenia kilku godzin na wodnych atrakcjach jest obowiązkowym punktem weekendu. Za oknem znów afrykańskie upały, więc sprawdzamy, ile za zabawę w parkach wodnych zapłaci rodzina.

Polska aquaparkami stoi. Dla sporej części Polaków to jedyny sposób na wakacyjną ochłodę (Shutterstock.com)

Każdy aquapark ma w ofercie bilety rodzinne, ale różnią się między sobą szczegółami. Z reguły obejmują one dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci, za każdą dodatkową pociechę trzeba zapłacić. Niektóre parki wodne oferują bilety całodniowe, w innych można wykupić wejście na kilka godzin.

Ile kosztuje taka ochłoda? Od kilkudziesięciu do prawie stu złotych za całą rodzinę. A to tylko koszt wejścia do wody. Za każdego loda, obiad, napój, wafelka, ciastko, chrupki i wszystko, co akurat oferuje lokalny sklepik, trzeba jeszcze zapłacić.

Poznaniacy, którzy chcą spędzić czas w Strefie Zielonej (która obejmuje baseny sportowe i aquapark) w "Termach Maltańskich", za godzinny bilet rodzinny zapłacą 55 zł. Obejmuje on jednak tylko jedno dziecko. Za każde kolejne trzeba zapłacić dodatkowe 8 zł. Jeśli zdecydują się przedłużyć pobyt do dwóch godzin, zapłacą 85 zł (plus ewentualnie 15 zł za każde kolejne dziecko). Bilet całodzienny kosztuje 136 zł (plus 25 zł).

We wrocławskim aquaparku bilety rodzinne sa przeznaczone dla 2 osób dorosłych i maksymalnie 3 dzieci w wieku 3-18 lat. Taki bilet można wykupić na minimalnie 3 godziny. Kosztuje 90 zł. Bilet całodzienny można nabyć za 115 zł. Dopłata za każde dodatkowe dziecko wynosi 15 zł. Beneficjenci Karty Dużej Rodziny, którzy mają więcej niż dwoje dzieci, są zwolnieni z dopłaty (15 zł) za każde kolejne dziecko.

Gdy pogoda nie rozpieszcza, mieszkańcy Sopotu mogą zamienić plażę na baseny i zjeżdżalnie. Z biletu rodzinnego skorzystają maksymalnie dwie osoby dorosłe z co najmniej jednym dzieckiem w wieku 3-16 lat. Godzinne wejście w ramach tego biletu to 25 zł, dwugodzinne – 49 zł. Uwaga! To cena za jedną osobę, trzeba ją wiprzemnożyć przez liczbę członków rodziny. Można też wykupić całodniowe wejście w cenie 69 zł od osoby.

"Zjeżdżalnia przechodząca przez akwarium, basen Deep Blue i oceanarium z prawdziwymi rekinami" – tak reklamuje się aquapark w nieodległej Redzie. Całodobowy bilet dla dwóch osób dorosłych i maksymalnie dwojga dzieci kosztuje 160 zł. Odwiedzający muszą pamiętać, że w związku z ogromną liczbą gości w okresie wakacyjnym, od 23 czerwca do 31 sierpnia bilety całodniowe kupuje się tylko online z wyprzedzeniem.

W krakowskim "Parku wodnym" rodzina składająca się z minimalnie trzech osób za godzinną zabawę zapłaci 66 zł. Każda kolejna osoba zapłaci za wejście 22 zł. Dwugodzinny pobyt kosztuje 105 zł (każda kolejna osoba zapłaci 35 zł). W ofercie nie ma biletów całodniowych.

Łodzianie, którzy zabiorą dziecko mające nie więcej niż 13 lat, zapłacą za godzinny bilet do "Fali" 58 zł (to w weekendy i święta, w dni robocze cena wynosi 51 zł). Bilet dwugodzinny kosztuje 92 zł, a pięciogodzinny – 151 zł. Jedna osoba dorosła odwiedzająca to miejsce z dzieckiem zapłaci 35 zł za jedną godzinę, 111 zł – za 5 godzin. Dzieci mające więcej niż 13 lat nie wejdą na basen w ramach biletu rodzinnego.

Przenieśmy się na Górny Śląsk. W "Aquadromie" w Rudzie Śląskiej rodzic z jednym dzieckiem spędzi cały dzień za 54 zł, a trzy osoby (bez znaczenia, czy dwoje dorosłych i dziecko czy jeden dorosły i dwoje dzieci) – za 81 zł. To ceny od poniedziałku do piątku. W weekendy i święta są droższe o 20 zł.

W nieodległym "Parku Wodnym" w Tychach bilet rodzinny umożliwia trzygodzinne korzystanie ze strefy sportowej i rekreacyjnej przez dwie osoby dorosłe z jednym dzieckiem lub przez jedną osobę dorosłą z dwójką dzieci. Kosztuje on 95 złotych w dni robocze (dopłata za każde kolejne dziecko to 19 złotych) i 112 złotych w weekendy (dopłata weekendowa to 24 złote za każde kolejne dziecko).

Bilet, który umożliwia całodniowe korzystanie z aquaparku i basenu olimpijskiego „Aqua” w Lublinie kosztuje 46 zł dla dorosłego i 30 zł dla dziecka. Ta cena obowiązuje od poniedziałku do piątku. W weekendy każda osoba dorosła, która chce skorzystać z biletu rodzinnego, zapłaci 49 zł, a dziecko – 35 zł.

W stołecznym "Parku wodnym" (na Warszawiance) za dwoje dorosłych i dziecko trzeba zapłacić 39 zł. To cena za jedną godzinę. Za pobyt trwający 2,5 godziny rodzina taka zapłaci 69 zł. Dopłata za jedno dziecko to 10 zł przy godzinnym pobycie i 15 przy dłuższym wariancie.

Oczywiście, to tylko koszty wejścia do obiektów. Każdy rodzic doskonale wie, że każda wycieczka jest droższa głównie przez zachcianki małych pociech. I jeżeli w aquaparku chcemy zjeść całą rodziną, to musimy przygotować się na wydatek dodatkowych 100 zł za cztery osoby. W większości Aquaparków są restauracje, w których ceny dań są od 20 do 30 zł (za jedną osobę). Do tego napoje i pęka stówka. A wtedy kilkugodzinne wodne szaleństwo kosztuje nawet 150 zł. Rodzice, pracujący na pensji minimalnej, muszą pracować przez pięć godzin, by razem uzbierać na taki wydatek. Rodzice pracujący na pensji średniej potrzebują już tylko trzech i pół godziny w pracy, by móc sobie pozwolić na taki wydatek.