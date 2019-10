Wszystkich Świętych 2019. Promocyjne znicze z dyskontu będą tańsze niż rok temu

Ile zniczy kupi przeciętny Polak na Wszystkich Świętych? Cztery lub pięć - wynika z badania dla WP i money.pl. Według Polaków znicz powinien być kupiony w promocji, najlepiej w dyskoncie. To może się opłacić - bo choć ceny zniczy idą generalnie w górę, to w dyskontach potrafią spadać.

Od 30 do 40 zł - tyle na znicze na Wszystkich Świętych chce wydać 45 proc. Polaków, wynika z badania Hiper-com Poland i Grupę AdRetail na zlecenie Wirtualnej Polski i money.pl. 31 proc. respondentów chce przeznaczyć na ten cen od 40 do 50 zł, a tylko 9 proc. - powyżej 50 zł.

Nawet jednak jeśli Polak wyszuka w tym roku dobrą promocję, to może i tak zapłacić więcej niż w zeszłym roku. Z badania wynika bowiem, że znicze w promocji średnio zdrożały o 23 proc. w stosunku do 2018 r. Co ciekawe, tendencja nie dotyczy dyskontów. Tam "promocyjne" znicze wręcz potaniały w porównaniu do 2018 r. - i to aż o 7 proc.