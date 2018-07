"Wszystko zaj***ste, taniej niż w Biedronce". Tak Grecy wabią Polaków na wakacjach

Do tego, że sklepikarze zagajają do nas po polsku już niemal pod każdą szerokością geograficzną, przywykliśmy. Greccy sprzedawcy poszli jednak z kreatywnością sporo do przodu.

Grecy kierują ofertę do Polaków, bo jesteśmy u nich naprawdę częstymi gośćmi (WP.PL, Fot: WP)

Na greckiej wyspie Zakynthos, przy słynnym punkcie widokowym Korakonisi, znajdziemy stoisko, które mocno reklamuje się polskimi hasłami.

Na kolorowych kartkach przyklejonych do lady znajdziemy takie hasła, jak "Nie dla idiotów" (którym promowała się w Polsce sieć Media Markt), "Wszystko zaj...ste" i "Taniej niż w Biedronce". Jest też bardziej młodzieżowe "Mordo, wszystko po 4 zł (1 euro)".

Obok mamy też napisane po węgiersku "Kocham Węgrów". Po angielsku zaś właściciel informuje tylko oschle: trzy sztuki za 10 euro.

Zdjęciem tego ciekawego stoiska podzieliła się z nami jedna z naszych czytelniczek. Jak tłumaczy, sklepik należy do Greka, który mówi kilka słów po polsku i słowacku. Kupić można na nim to, co wszędzie: oliwę, ser feta, miód. Właściciel ma ze sobą dwa żółwie, z którymi pozwala się fotografować.

W okolicy są też inne stoiska, które wabią Polaków chwytliwymi hasłami w naszym języku, jak choćby "Nie sprzedaję na Allegro".

To, że Grecy tak mocno kierują swoją ofertę do Polaków, nie powinno dziwić. Ojczyzna filozofii to najpopularniejszy kierunek wakacyjny Polaków - wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. W ubiegłym roku 35 proc. Polaków, którzy zdecydowali się na zorganizowane wczasy w sezonie, poleciało właśnie do Grecji.

Ten kierunek zostawia w tyle wszystkie inne. Druga na liście Bułgaria przyciągnęła tylko 14 proc. wczasowiczów z naszego kraju.

Co więcej, Zakynthos to czwarte najpopularniejsze miejsce turystyczne, do którego jadą Polacy. Prawie 6 procent wszystkich turystów z Polski leci w sezonie właśnie tam. Tylko jedno miejsce w Grecji bije Zakynthos na głowę. Jest to Kreta, na którą decyduje się prawie co dziesiąty Polak jadący na zagraniczne wczasy.