Wybory 2019. Emerytura bez podatku to żądanie seniorów

Nie ma wątpliwości, przedwyborczy sondaż określa wprost oczekiwania seniorów od rządzących. Ktokolwiek będzie odpowiadał za władzę ustawodawczą po 13 października, najstarsi domagają się emerytur bez podatku.

Aż 43 proc. seniorów jest pewnych, że to właśnie zwolnienie emerytur z opodatkowania byłoby najlepszym rozwiązaniem problemów najbiedniejszych emerytów - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Wyniki tego badania w ogóle nie zaskakują ekonomistów

- Absolutnie zgadzam się z dominującą odpowiedzią w sondażu. To właśnie wprowadzenie emerytury bez podatku byłoby najbardziej właściwym pomysłem z punktu widzenia interesów emerytów. Seniorzy już się w życiu podatków napłacili, dlaczego mają dalej płacić, skoro już nie pracują? Zwolnienie ich świadczeń emeryckich z podatku byłoby dla nich najkorzystniejsze i zarazem najprostsze - mówi "SE" ekonomista Marek Zuber.

Wtóruje mu Elżbieta Ostrowska, szefowa Związku Emerytów i Rencistów. - Emeryci bardzo by się ucieszyli z tego rozwiązania. Oczywiście są jeszcze inne kwestie, jak rozszerzenie darmowych leków 75+, czy dodatki w postaci trzynastej i czternastej emerytury. I nie chcemy, żeby rząd o tym zapominał - mówi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów wspólnie w Warszawie zorganizowały ogólnopolski "Dzień Seniora". Jak się okazało, o czym mówili sami zainteresowani podczas swojego święta, wciąż największe bolączki to trudności z dostępem do lekarzy specjalistów, kłopoty z kupnem leków czy drożyzna. Dlatego od władzy oczekują, poza zwolnieniem świadczeń emerytalnych z podatku, pozostawienia na stałe "trzynastek", a do tego wprowadzenia "czternastek" oraz podwyższenia minimalnej emerytury.