Wybory korespondencyjne. Premier przygotowuje kasację od niekorzystnego dla siebie wyroku

Premier Mateusz Morawiecki nie uznał decyzji sądu i zlecił prawnikom swojej kancelarii przygotowanie kasacji. Do jej głównych punktów dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej".

Informują, że linia obrony opiera się na przekonaniu, że premier nigdy nie kazał Poczcie "przygotować" wyborów, a jedynie zlecił "czynności zmierzające do przygotowania do przeprowadzenia wyborów prezydenta w trybie korespondencyjnym". Zapewnia ponadto, że nigdy nie było mowy o powszechnych wyborach korespondencyjnych, a jedynie umożliwieniu głosowania w ten sposób osobom po 60. roku życia, niepełnosprawnym i w kwarantannie.

Odrzuca również zarzut, że naruszył wyłączne kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej. Zlecenie Poczcie organizacji wyborów było związane z zapobieganiem pandemii, bo miało na celu zminimalizowanie zakażeń, do których mogło dojść w trakcie tradycyjnych wyborów – przekonuje w kilkudziesięciostronicowym piśmie procesowym.

Tymczasem, przekonuje "GW", nie trzeba analizować dokumentów o znaczeniu strategicznym, by dowieść, że zapewnienia te nie są zgodne z decyzjami podejmowanymi wiosną. Gazeta przypomina, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyjaśniał prezydentom, burmistrzom i wójtom, którzy odmawiali podania spisu wyborców Poczcie Polskiej, że to ich obowiązek – co świadczyć może o tym, że wybory korespondencyjne miały objąć wszystkich Polaków, a nie tylko osoby starsze, niepełnosprawne i w kwarantannie.