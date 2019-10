WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Wybory parlamentarne 2019. 500 plus kartą przetargową rządu. Opłacało się "straszyć" 60 proc. wyborców PiS jest przekonanych, że Koalicja Obywatelska po dojściu do władzy zlikwidowałaby programy socjalne PiS z 500 plus na czele. Jak wynika z badania dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna, częste powtarzanie na konwencjach, że tak może się stać, umocniło elektorat partii rządzącej. 500+ to jeden z najbardziej nośnych tematów tegorocznej kampanii (PAP, Fot: Andrzej Grygiel) Co o 500 plus mówią przedstawiciele opozycji? Czy mają zamiar zlikwidować program? Nic z tych rzeczy, bo mają świadomość, że jak mało która reforma, pieniądze na dzieci "podpasowały" Polakom. - Nic, co przyznane, nie będzie odebrane - mówił Grzegorz Schetyna.

- Jestem ze strony opozycji gwarantem utrzymania 500 plus, bo jako jedyny głosowałem za 500 plus w pełni. Nawet wnioskowaliśmy od początku, by 500 plus było na pierwsze dziecko - to Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

- Znam mnóstwo rodzin, którym 500 plus zmieniło życie. Ja np. nie byłem na studniówce, bo w domu nie mieliśmy pieniędzy. I dziś wiem, że jeśli ktoś jest z wielodzietnej rodziny, to teraz ma szansę iść na studniówkę, jeździć na wycieczki szkolne na które ja również nie jeździłem z braku pieniędzy - to z kolei Robert Biedroń dla "Super Expressu". A jaka była i jest narracja PiS w kampanii przed wyborami parlamentarnymi? "Zabiorą rodzinie to, co daliśmy, począwszy od 500 plus" - tak grzmiał z mównicy Jarosław Kaczyński podczas z jednego z wystąpień. Jaki jest efekt komunikatów wysyłanych przez rząd i opozycję? Sprawdziliśmy! Z badania dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonego na panelu Ariadna, wynika że wprowadziły sporo zamieszania w głowach wyborców. 35 proc. ankietowanych jest przekonanych, że opozycja po ewentualnej wygranej nie odbierze pieniędzy rodzinom. 38 proc. uważa natomiast, że tak się stanie. 27 proc. osób nie potrafiło odpowiedzieć jednoznacznie. Wypowiedzi polityków ewidentnie umocniły przekonania ich własnych wyborców. Wśród zwolenników PiS 60 proc. osób jest przekonanych, że wygrana opozycji wiąże się z odebraniem 500 plus i innych. Z kolei 72 proc. badanych zwolenników PO jest przekonanych, że nic takiego się nie wydarzy. 500 plus wabikiem na wyborców Podgrzewanie emocji ws. 500 plus nie powinno dziwić. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, 6 mln Polaków jest przekonanych, że program "Rodzina 500 plus" finansują bogatsi rodacy. 750 tys. wierzy, że pieniądze na sztandarowy program PiS pochodzą z kasy partii Jarosława Kaczyńskiego. Eksperci nie mają wątpliwości: najłatwiej wyborców kupić dużą forsą. Robią to wszystkie partie. - Dlaczego życie polityczne w Polsce kręci się wokół pieniędzy? Bo to najłatwiejszy przekaz do stworzenia, a najtrudniejszy do zweryfikowania. A jednocześnie każdemu politykowi z rękawa najłatwiej wyciągnąć właśnie magiczne pieniądze niż konkretne rozwiązania - mówi Wirtualnej Polsce socjolog prof. Janusz Czapiński, wieloletni kierownik badań "Diagnoza Społeczna". Waloryzować 500 plus? Politycy powinni w walce o wyborców skupić się na rozwijaniu programu 500 plus. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, "Super Express" zapytał Polaków, czy chcieliby waloryzacji programu. Z tym pomysłem zgodziło się 44 proc. dorosłych. Rozmówcy wskazali, że w ostatnim okresie wzrosły ceny niemal wszystkich artykułów i obecnie za 500 złotych miesięcznie mogą zdecydowanie mniej ich nabyć, niż jeszcze rok wcześniej.