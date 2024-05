Wybrali najlepsze pizzerie w Europie. Na liście aż dwie z Polski

Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy?

Niewielu z nas wie, co zrobić z tłustym kartonem po pizzy, kiedy zamawiamy ją do domu. Jak pisaliśmy w WP Finanse, można by pomyśleć, że opakowania po pizzy, wykonane z papieru, powinny trafić do niebieskiego pojemnika po zjedzeniu pizzy. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ do tego kontenera powinny trafiać jedynie czyste tektury.