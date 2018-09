Wyciek danych klientów sklepu Neo24.pl. Lepiej zmień hasło do poczty i Facebooka

W niepowołane ręce wpadły dane klientów z bazy sklepu internetowego Neo24.pl. Jeśli byłeś klientem tego sklepu ze sprzętem AGD i tego samego hasła używałeś także w innych serwisach, lepiej szybko zmień swoje dane logowania.

O wycieku danych poinformowała sama spółka w mailach rozesłanych do klientów, a także we wpisie na swojej stronie internetowej.

"Szanowni Państwo, informujemy, iż na skutek działań osób nieuprawnionych doszło do ujawnienia danych Klientów z archiwalnej (funkcjonującej do dnia 25.10.2017 r.) bazy sklepu internetowego Neo24.pl" - czytamy w informacji dla klientów.

Wrocławska spółka podkreśla, że w bazie nie było żadnych danych dotyczących płatności, na przykład danych wykorzystywanych do logowania do bankowości elektronicznej, numerów kart kredytowych czy danych podawanych we wniosku kredytowym). "Neo24.pl nie gromadzi tego typu danych" - zapewnia sklep.