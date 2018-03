Wyciek danych u polskiego operatora. Klienci proszeni o zweryfikowanie haseł

Aero2 prosi klientów, by sprawdzili loginy i hasła w serwisie. Powód? Prawdopodobny wyciek danych użytkowników pakietów komercyjnych.

Sieć Aero2, operator telefonii komórkowej w Polsce, poinformowała na stronie internetowej o możliwości wycieku danych osobowych części z nich. „Informujemy, że w dniu 14 marca 2018 r. otrzymaliśmy zgłoszenie, iż mogło nastąpić nieuprawnione uzyskanie dostępu do niektórych danych osobowych części klientów usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu. Po weryfikacji zgłoszenia podjęliśmy natychmiastowe działania zapobiegawcze. Po ich zastosowaniu możemy zapewnić, że dane i systemy BDI są bezpieczne” – czytamy na aero2.pl.

„Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy przypadków negatywnych skutków naruszenia danych osobowych i w związku z tym nie byłoby uprawnione określanie liczby abonentów, których mogło dotyczyć przestępstwo.” – czytamy w wiadomości skierowanej do serwisu.

- Tego typu nieuprawnione działania są obecnie, niestety, naturalnym elementem świata technologii, a wiele firm i instytucji w Polsce było celem podobnego ataku. To, co dla nas było priorytetem, to likwidacja ingerencji i zabezpieczenie systemów, a następnie zapewnienie wszystkim użytkownikom BDI możliwości bezpiecznego korzystania z ich konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta Aero2 – wyjaśnia operator.