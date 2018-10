Wycofanie serii leku z obrotu. Wada jakościowa preparatu do leczenia wzroku

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu siedmiu serii leku Ozurdex, który służy do leczenia obrzęku plamki oka. Powodem jest wykrycie zanieczyszczenie preparatu silikonem.

W kilku seriach produkowanego przez firmę Allergan Pharmaceuticals Ireland leku wykryto cząsteczki silikonu o średnicy ok. 300 mikrometrów pochodzącej z rękawa igły.

W związku z tym z obrotu w całej Polsce wycofano następujące serie tego preparatu leczniczego Ozurdex (Dexamethasonum), 700 μg implant do ciała szklistego w aplikatorze:

Ozurdex jest implantem w postaci pręcika do wstrzykiwania do oka substancji czynnej - deksametazonu. Do każdego implantu jest dołączony aplikator.