Wydał 2 złote i zgarnął fortunę. Szczęściarz z centrum Polski

Padła najwyższa wygrana

Szczęście uśmiechnęło się do jednego gracza z Łodzi, który wygrał najwyższą nagrodę. Jego los o numerach 2, 5, 8, 7, 9, 3, 4 okazał się biletem do wstępu do niemałej kwoty - 77 777 złotych, czyli najwyższej możliwej nagrody w loterii. W puli pozostały jeszcze 4 takie wygrane.