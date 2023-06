Wydanie dzieci za granicę. Zbigniew Ziobro chce uchylenia decyzji sądów

Prokurator Łapczyński przypomniał, że konwencja haska, choć "co do zasady wymaga bezzwłocznego powrotu uprowadzonego dziecka, to równocześnie w art. 13 zawiera regulacje pozwalające na podjęcie decyzji odmawiającej zarządzenia wydania dziecka w przypadku istnienia poważnego ryzyka, że powrót naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby w sytuacji nie do zniesienia".