Wydatki na armię zamiast socjalu? "Dług przekroczy wszystko"

- Nie mam wątpliwości, że, tak czy owak, nasz dług przekroczy wszystko, co mieliśmy zapisane, niezależnie od tego, czy teraz zrezygnowalibyśmy z 13. emerytury. Ileś lat wydawaliśmy wszystko, co tylko mieliśmy, a nawet pieniądze, których nie mieliśmy, bo w pierwszym roku trzynastki sfinansowano z wyprzedaży pieniędzy zgromadzonych w systemie emerytalnym - powiedział w programie "Money. To się Liczy" prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, pytany o to, czy w czasie zwiększonych wydatków na wojsko rząd powinien zrezygnować z wypłat np. 14. emerytur.