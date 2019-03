Wydatki Polaków. Dużo na alkohol, mało na gastronomię

Wydatki na żywność stanowią coraz mniej w portfelu przeciętnego Polaka. Pod tym względem coraz bardziej zbliżamy się do krajów zachodniej części UE. Statystyczny Polak wydaje za to bardzo dużo na leki, alkohol oraz na energię.

Przeciętny Polak niewiele wydaje za to na usługi gastronomiczne - średnia unijna to 7,4 proc., a średnia polska - 3,3. Jeszcze mniej przeznaczamy na wynajem mieszkań. Przeciętny Polak wydaje na to 1,3 proc. swoich dochodów, gdy przeciętny Europejczyk - aż 5,7 proc. Eksperci tłumaczą, że związane jest to z powszechnością posiadania mieszkań na własność nad Wisłą.