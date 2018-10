Wygląda jak jogurt, jest na półce obok jogurtów, ale nie jest jogurtem. "Grecka emulsja tłuszczowa" od firmy Jagr

Choć opakowanie produktu Jagr do złudzenia przypomina grecki jogurt, po dokładnym przeczytaniu etykiety okazuje się, że to tylko "emulsja tłuszczowa typu greckiego". Różnica jest taka, że emulsja ma dodatek oleju palmowego. - Śledźmy uważnie etykiety - mówi ekspertka.

Co na to firma Jagr? Bynajmniej nie uważa, że wprowadza klientów w błąd. - Zaznaczamy iż nasz produkt w żadnym miejscu nie jest nazwany jogurtem, a jedynie posiada właściwości jogurtu poprzez zastosowanie kultur bakterii jogurtowych - wyjaśnia Wirtualnej Polsce dział marketingu firmy.

Ekspertka: musimy być czujni na każdym kroku

Katarzyna Bosacka, autorka programu "Wiem, co jem" w TVN Style, wcale zaskoczona nie jest. Mówi, że wiele produktów "udaje" w ten sposób te bardziej zdrowe czy wartościowe. I mówi, że to konsumenci powinni zachować czujność i sprawdzać etykiety. - Wchodząc do sklepu spożywczego powinniśmy się zastanowić, czy to, co chcemy kupić wygląda jak prawdziwe jedzenie. Drugi krok to sprawdzenie, czy cukier jest cukrem, kawa kawą, a jogurt jogurtem. Nikt za nas tego nie zrobi. Na każdym kroku musimy być czujni - mówi WP dziennikarka.