Wygrała na loterii dwa razy w ciągu jednego tygodnia. Niebywałe szczęście Amerykanki

Seryjne szczęście

Na tym jednak nie koniec. Kiedy kobieta zgłosiła się do siedziby firmy organizującej loterię i potwierdziła wygraną, zdecydowała, że uczci to, biorąc udział w kolejnej loterii. W drodze powrotnej do domu kupiła trzy zdrapki po 30 dolarów każda. Choć szansa na wygraną wynosiła 1:150 tysięcy, seniorka znów trafiła. Tym razem zainkasowała 300 tysięcy dolarów. W sumie więc wzbogaciła się o 400 tysięcy dolarów, czyli przy obecnym kursie złotego - o równowartość 1,9 miliona złotych.