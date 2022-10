Kumulacja w Lotto w końcu rozbita. Szczęśliwiec zgarnął ponad 20 milionów złotych

Prawie miesiąc bez szóstki w Lotto doprowadził do sytuacji, w której uzbierała się pokaźna suma do zgarnięcia. Kumulacja została rozbita podczas ostatniego losowania, we wtorek 18 października. Szczęśliwy kupon został kupiony w Kętach w województwie małopolskim. To druga szóstka, która padła w tej miejscowości - od pierwszej minęło już 17 lat.