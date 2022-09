Wyjazd do sanatorium po nowemu. Minister zdrowia zapowiada rewolucję

Te zmiany mają się zdaniem ministra przysłużyć motywowaniu uzdrowisk do poprawiania swojej oferty. Możliwość wyboru ośrodka przez pacjenta ma natomiast sprawić, że będą one musiały ze sobą konkurować pod względem m.in. warunków, infrastruktury, poziomu dopłat. - To świadczeniodawca, czyli podmiot leczniczy, będzie zarządzał kolejką do siebie tak, żeby ją jak najsprawniej obsługiwać, bo to oznacza również dla niego dobre warunki biznesowe - wyjaśnił Niedzielski.