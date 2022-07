Kosztowny wyjazd do sanatorium. Kuracjusze tłumaczą, za co trzeba dopłacić

Jak informował niedawno dziennik, jeśli chodzi o wyjazdy do sanatoriów, to szykuje się rewolucja. Nie lekarz z Narodowego Funduszu Zdrowia, a sam pacjent ma wybierać, gdzie pojedzie do sanatorium. - Ta reforma to będzie ogromny przeskok jakościowy dla polskich pacjentów – zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia na łamach dziennika. – Chcemy, by pieniądze szły za pacjentem. Będą wybierać te ośrodki, które gwarantują wysokie standardy. To zachęci także sanatoria do inwestycji – dodał.