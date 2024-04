Wyłudzają opłaty za autostradę. Jest komunikat KAS

Krajowa Administracja Skarbowa wysyła pisma do kierowców, którzy nie opłacili przejazdu płatnymi odcinkami autostrad A2 i A4. Dotyczy to okresu od grudnia 2021 r. do lipca 2023 r. Jednak oprócz listów, kierowcy dostają też wiadomości SMS. KAS wydał komunikat w tej sprawie.