Wyniki BLIX AWARDS: Polacy wybrali najlepsze gazetki promocyjne roku

W I edycji programu branżowego "BLIX AWARDS - WYBÓR KONSUMENTÓW" zebrano i przeanalizowano przeszło 3 mln opinii Polaków. W sumie ponad 80 tys. osób oceniło aktywność sieci handlowych w czterech głównych kategoriach. W pierwszej z nich konsumenci wyłonili najlepsze, ich zdaniem, publikacje promocyjne, jakie ukazały się w całym zeszłym roku. W gronie laureatów nagrody „Gazetka Roku” znalazły się takie sieci, jak Biedronka, Delikatesy Centrum, Auchan, Żabka, Selgros, Castorama, IKEA, Media Expert, Rossmann i Pepco.

Przez ponad pół roku zbierano opinie użytkowników kilku największych na rynku aplikacji mobilnych agregujących promocje. Zapytano Polaków, które gazetki są najbardziej przejrzyste pod względem graficznym i estetycznym, a także najlepiej sprofilowane pod oczekiwania oraz potrzeby konsumentów. W konsekwencji ponad 80 tys. osób w 3,2 mln odpowiedzi przedstawiło swoje spostrzeżenia na temat 84 sieci działających w Polsce, podzielonych na 10 grup tematycznych.

Polacy wybrali najlepsze gazetki promocyjne roku

I tak wśród Dyskontów tytuł "Gazetka Roku" przypadł Biedronce. Sieć, komentując swoje zwycięstwo, stwierdziła, że nad ofertą promocyjną i przygotowaniem publikacji każdorazowo pracuje zaangażowany oraz wyspecjalizowany w tym zespół. Dodała równocześnie, że wysiłki, włożone w tworzenie gazetek, zostały docenione przez klientów, co ogromnie cieszy jej twórców.

- Gazetki Biedronki są jednymi z najczęściej przeglądanych w Polsce. Wpływa na to duży udział sieci w rynku, atrakcyjna szata graficzna, dobrze dopasowane promocje, a także świetne dostosowanie do przeglądania ofert na urządzeniach mobilnych. Konsumenci dodatkowo zwrócili uwagę na spójność oraz specyficzny styl publikacji tematycznych - relacjonuje Tomasz Jabłoński, szef Rady Programowej BLIX AWARDS.

Wśród Supermarketów największe uznanie zdobyła sieć Delikatesy Centrum. - Bycie docenionym przez tak dużą liczbę konsumentów jest dla nas niezwykle motywujące. Nasze gazetki tworzy zespół ekspertów, w tym specjaliści od kategorii produktowych i graficy, wspierani przez agencje reklamowe. Układ publikacji, dobór artykułów i koncentracja na promowaniu poszczególnych produktów zawsze wynika z tego, czego oczekują nasi klienci - wyjaśnia Michał Broniewski, Dyrektor Marketingu Delikatesów Centrum.

W grupie Hipermarketów konsumenci przyznali pierwsze miejsce sieci Auchan. - Polacy najczęściej wskazywali, że gazetki tej sieci są bardzo spójne graficznie i dobrze podzielone tematycznie. Twierdzili też, że na rynku jest ich sporo i zawsze łatwo jest im sięgnąć do tych publikacji - przytacza Marcin Lenkiewicz, Dyrektor ds. Komunikacji Programu BLIX AWARDS.

Z kolei w kanale Convenience najwięcej zachwytu wzbudziła Żabka. Jak tłumaczy sieć, ich gazetka jest efektem pracy wielu złożonych zespołów. Kluczowym aspektem jest przygotowanie oferty odpowiadającej na potrzeby klientów. Duże znaczenie ma też szata graficzna. Sieć dba również o to, aby publikacja zawsze była przyjazna i czytelna oraz spójna z tym, z czym konsumenci spotykają się w innych kanałach, np. W sklepie czy w telewizji. I z takimi argumentami zgodzili się konsumenci biorący udział w ankietach.

Natomiast w grupie Cash&Carry badani najbardziej docenili Selgros. - Polacy zwrócili uwagę na to, że sieć ma gazetki tematyczne z wyraźnym rozróżnieniem na ofertę przemysłową i spożywczą. W ich oczach zyskał też szeroki asortyment, który każdorazowo jest odpowiednio oraz czytelnie eksponowany. Użytkownicy uważają także, że te gazetki mocno przyciągają ich uwagę już od pierwszej strony - komentuje Tomasz Jabłoński

Z kolei Castorama zwyciężyła w grupie Artykuły budowlane. Zdaniem konsumentów, sieć w czytelny i przejrzysty sposób komunikuje swoje oferty za pośrednictwem gazetek promocyjnych. Badani dostrzegli, że dzięki temu łatwo odnajdują w publikacjach interesujące ich informacje.

IKEA zajęła pierwsze miejsce w kategorii Wyposażenie domu. Jak zaznacza szef Rady Programowej BLIX AWARDS, konsumenci wskazali wiele zalet katalogów tej sieci, ale najbardziej docenili to, że tradycyjne wydania są również dostępne i bardzo czytelne na urządzeniach mobilnych. Użytkownicy uznali też, że sklep przejrzyście pokazuje wszystko to, co ma najlepszego do zaoferowania.

- W kategorii RTV AGD sieci prowadzą szeroko zakrojone kampanie promocyjne. Z tego powodu klienci po kontakcie z reklamami dogłębniej przeglądają ich oferty. Za sposób ich prezentacji wyróżnili Media Expert. Konsumenci deklarowali, że po zapoznaniu się z gazetkami tej sieci chętnie dokonują zakupów w sklepach stacjonarnych i internetowych, bo przekaz jest dobrze i rzetelnie dopasowany do ich potrzeb. Mają też czytelny obraz tego, co mogą konkretnie nabywać - informuje Marcin Lenkiewicz.

Wśród Drogerii największe uznanie zdobył Rossmann. - Podczas tworzenia gazetki zawsze zwracamy uwagę na to, co w danym momencie może zainteresować klienta. Wiedza i doświadczenie osób, które pracują przy tworzeniu publikacji, pozwalają tak dobierać produkty, aby oferta jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom konsumentów. Jeśli to, co robimy podoba się naszym klientom, a wyróżnienie o tym ewidentnie świadczy, to z pewnością dalej będziemy podążać tą drogą - stwierdza Agata Nowakowska, Rzecznik Prasowy sieci Rossmann.

W ostatniej kategorii - Artykuły dla dzieci - zdecydowanie zwyciężyło Pepco. - Pierwsze miejsce to dla nas duże wyróżnienie. Tworzymy gazetkę nieprzerwanie od 16 lat ze świadomością, że każde wydanie trafia do wielu naszych klientów - obecnie do prawie 4 mln gospodarstw domowych. Ponadto nasze publikacje są dostępne również w wersji online, co znaczenie powiększa liczbę odbiorców. Nagroda jest dużą motywacją do dalszego rozwoju - zapewnia Katarzyna Wilczewska, Corporate Communication Manager z Pepco.

Organizatorem programu "BLIX AWARDS - WYBÓR KONSUMENTÓW" jest Grupa BLIX, posiadająca największe na rynku aplikacje mobilne agregujące promocje w obszarze konsumenckim, tj. BLIX, Zdrowe Zakupy i Qpony. Każdego miesiąca korzysta z nich ponad 2,5 mln Polaków. Gazetka Roku to jedna z czterech kategorii wyróżnionych w programie.