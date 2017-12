Wyniki Lotto. Kilkadziesiąt osób było o włos od wielkiego prezentu na koniec świąt

We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. 48 osobom do szczęścia zabrakło jednej poprawnie skreślonej liczby.

W sobotę tuż przed Wigilią w Lotto padły dwie główne wygrane. Szczęśliwcom przypadło na głowę po 3,5 mln zł. To oznaczało, że we wtorek do wygrania było "tylko" 2 mln zł.