Wyniki Lotto oraz Eurojackpot 26.07.2019. Miliony nie powędrują do Polski

Miliony złotych nie dla Polaków - w piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie trafił głównej nagrody. W efekcie kumulacja rośnie do 205 mln zł. Na kolejne losowanie trzeba jednak poczekać do końca następnego tygodnia.

W piątkowym losowaniu Eurojackpot w żadnym z krajów, w którym organizowana jest ta loteria, nie padła główna wygrana. Do zgarnięcia było aż 160 mln zł. Ani gracze z Włoch, ani gracze z Czech, Chorwacji, Węgier, Portugalii, Polski i np. Niemiec nie mieli jednak szczęścia. Nikt nie zgarnął głównej wygranej.

3, 8, 30, 46, 48 oraz 1 i 3 – to wylosowane liczby. Trzeba powiedzieć wprost, że do głównej wygranej nie zbliżył się nikt. Trójka Polaków zgarnęła 243 tys. zł. I jest to najwyższa wygrana w tym losowaniu.

Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł, a losowanie loterii odbywa się w każdy piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Totalizatora Sportowego.