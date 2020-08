Wyniki matur 2020. Po ich ogłoszeniu ceny korepetycji gwałtownie wzrosły

O rosnących cenach korepetycji informuje łódzka "Gazeta Wyborcza", która tłumaczy, że na ten fakt wpłynął tzw. podwójny rocznik, który podchodził do egzaminów. Uczniów było na tyle dużo, że korepetytorom zaczynało brakować miejsc w grupach i godzin w ciągu dnia na udzielanie korepetycji.

Na rynek dodatkowych zajęć ogromny wpływ miała też trwająca pandemia koronawirusa, która wymiotła dzieci ze szkół. Edukacja zdalna okazała się wymagającym zadaniem dla polskiego szkolnictwa. Różne szkoły i nauczyciele w nich pracujący podeszli do lekcyjnej zagwozdki w rozmaite sposoby.

O ile niektórzy starali się - w miarę możliwości - prowadzić zajęcia, o tyle część ograniczała się do wysyłania wytycznych i zagadnień podopiecznym. A rodzice nie byli w stanie im wszystkich wytłumaczyć. Stąd wzmożone zainteresowanie korepetycjami.

Zobacz też: Urlop jesienią? "Trudno wyrokować". Polacy ostrożnie podchodzą do rezerwacji

Jak podaje "Wyborcza", korepetycje u studentów kosztują ok. 45 złotych za 40 minut. U nauczycieli z firm korepetytorskich rodzice zapłacą już za godzinę zajęć co najmniej 90 złotych (ok. 50 złotych na zajęciach w grupach). Natomiast u nauczycieli lub wykładowców akademickich - ponad 100 złotych za 60 minut.