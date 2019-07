Wyniki rekrutacji do szkół - Warszawa. Rekrutacja uzupełniająca

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół średnich nie jest ujednolicony. Harmonogram ustalany jest indywidualnie przez kuratorów oświaty. Na Mazowszu wyniki ogłoszono we wtorek. Podpowiadamy, jaki jest termin rekrutacji uzupełniającej.

Wyniki rekrutacji - Warszawa

Tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z woj. mazowieckiego we wtorek poznali wyniki rekrutacji do wybranych przez siebie szkół średnich. Terminy ogłoszenia list ustalany jest indywidualnie przez kuratorów oświaty. Odmienne są także zasady rekrutacji w różnych miastach i powiatach, np. jeśli chodzi o liczbę szkół i klas, do których aplikować mogą uczniowie.

W Warszawie absolwenci mogli składać podania do dowolnej liczby szkół i klas. W 2019 r. nie było w tej kwestii żadnych ograniczeń. Kandydaci musieli jedynie wskazać swoje preferencje, czyli szkołę pierwszego wyboru i wskazać kolejne.

Od wtorku (16 lipca) godz. 12.00 do środy 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do wybranej szkoły średniej. Uczniowie, których zabrakło na listach, będą mieli kolejną szansę w rekrutacji uzupełniającej.

Wyniki rekrutacji - Warszawa. Rekrutacja uzupełniająca

W celu potwierdzenia woli przyjęcie do wybranej szkoły średniej absolwenci muszą dostarczyć do szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

Komisje rekrutacyjne w warszawskich szkołach mają podać do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych 25 lipca do godz. 12.00. Rekrutację uzupełniającą, będzie prowadzona więc od 26 lipca (godz. 8.00) do 30 lipca (godz. 12.00).

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie będą wypełniać wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie, ale wniosek o przyjęcie będą składać bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej uczniowie poznają 19 sierpnia. Jednak ostateczny termin, kiedy komisje rekrutacyjne w szkołach podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów, zaplanowano na 28 sierpnia.