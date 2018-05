Wypoczynek w Polsce. Nasze najdroższe i najtańsze atrakcje

Podróże po Polsce do tanich nie należą, zwłaszcza jeśli chcemy zobaczyć najsłynniejsze atrakcje. Czy jednak wszystkie popularne zabytki są tak samo drogie? Niekoniecznie - na przykład wstęp na najsłynniejszy polski zamek, czyli Wawel, jest tańszy od biletu na wałbrzyski Zamek Książ. Które polskie atrakcje są najdroższe, a które najtańsze?

Podróżójąc po kraju, trzeba pamiętać o wielu opłatach - nie tylko mog nas sporo kosztować same przejazdy, ale także na przykład opłaty za parkowanie. Wreszcie trzeba się przygtować na bilety wstępu do najbardziej zanych i ciekawych turystycznie miejsc. Ile będą one nas kosztować?

Najsłynniejsze miejsca w Polsce. Ile zapłacimy za wstęp?

Jednym z najsłynniejszych polskich zabytków od lat pozostaje stołeczny Pałac Kultury i Nauki. Znajduje się w nim wiele atrakcji, ale chyba największą popularnością cieszy się taras widokowy na trzydziestym piętrze budynku. Aby się tam znaleźć, trzeba zapłacić 20 zł. Imonującą panoramę Warszawy można z Pałacu podziwiać też nocą, ale tylko od maja do sierpnia - i tylko w piątki i soboty. Nocne bilety są jednak droższe od standardowych o 2 zł.

Każdy chyba rozpoznaje też legenrarny Zamek Królewski na Wawelu. Ekspozycji jest tam sporo - aby zobaczyć na przykład reprezentacyjne komnaty królewskie, trzeba zapłacić 20 zł w sezonie letnim. Taniej jest poza sezonem - od listopada do marca zapłacimy o cztery złote mniej. Więcej kosztuje zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu. Aby zobaczyć sam zamek, tarasy oraz palmiarnię, trzeba zapłacić 34 zł. Najdroższy z zamków jest jednak Malbork. W sezonie letnim zwiedzanie kosztuje niemal 40 zł. O 10 zł tańsze jest zwiedzanie poza sezonem lub po godzinie 17.

Na nieco mniejsze wydatki mogą się przygotować ci, którzy chcą zobaczyć zabytki sakralne. Aby zwiedzić krakowską Bazylikę Mariacką, trzeba kupić na przykład cegiełkę za 10 zł. Tylko o 2 zł jest tańsze zwiedzanie drewnianego kościoła Wang w Karpaczu.

Wypoczynek w Polsce. Ile kosztuje wstęp na nadmorskie wakacje?

Z roku na rok przybywa atrakcji w nadbałtyckich kurortach. Zwykle do tanich nie należą. Co prawda wejście na sopockie molo kosztuje w sezonie stosunkowo niewiele, bo 8 zł, ale żeby wejść do oceanarium w Kołobrzegu, Międzyzdrojach czy w Świnoujściu, trzeba zapłacić już 20 zł.

Urlop nad Bałtykiem można urozmaicić wizytą w którejś z morskich latarni. Taka forma spędzania czasu akurat nie należy do bardzo drogich - aby podziwiać widok z najwyższej takiej latarni, która mieści się w Świnoujściu, trzeba zapłacić 8 zł. Znacznie drożej kosztuje zwiedzanie okrętu-muzeum ORP Błyskawica, który jest na stałe zacumowany w gdyńskim porcie. By zobaczyć słynny okręt wojenny od środka, trzeba zapłacić 14 zł.

Zwiedzanie muzeów. Ile pieniędzy trzeba przygotować?

Wejściówka do Muzeum Powstania Warszawskiego kosztuje 25 zł. O 5 zł tańsze jest zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. A ile kosztują muzea poza stolicą? Karta wstępu do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu kosztuje 25 zł. Do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej wejdziemy z kolei za 23 zł.

Co zrobić, by zwiedzać za darmo?

Są dni, w które do muzeów można wejśc za darmo. Stołeczna Zachęta nie pobiera opłat za wejścia w czwartki, a Muzeum Narodowe w Warszawie - we wtorki. Również we wtorek można za darmo wejść do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Niektóre muzea i placówki mają też specjalną ofertę dla większych grup.

Na specjalne zniżki mogą liczyć oczywiście dzieci, osoby uczące się, a czasem również seniorzy. Ile one wynoszą? Dość rzadko jest to ugla wynosząca połowę ceny, choć tak jest na przykład w przypadku sopockiego molo. Stołeczny Pałac Kultury na przykład oferuje bonifikatę dla najmłodszych w wysokości 1/4 ceny. Tyle samo wynosi ugla dla uczniów i studentów na zwiedzanie zamku w Malborku.