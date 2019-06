Wyprzedaże jakich jeszcze nie było. Nowe prawo zmusi sklepy do sprzedawania za grosze

Supermarkety nie będą mogły niszczyć niesprzedanych towarów niespożywczych. Zapasy odzieży, butów czy sprzętu AGD, będą musiały być wyprzedawane lub przetwarzane. Nad ustawą pracują Francuzi, ale już za chwilę może to dotyczyć całej UE i Polski.

- Widziałam już w kilku sklepach sieci Carrefour 1/3 powierzchni wydzielonej jako swoiste outlety. Znam też kilka francuskich firm, które z wykupowania zapasów magazynowych uczyniły całkiem dobrze funkcjonujące biznesy. Zdecydowanie Francja jest tu liderem zmiany, ale sądząc po wynikach ostatnich wyborów do PE, już niedługo prawo to zacznie obowiązywać w całej UE.

- Przecież odzież i obuwie nie ma daty przydatności do spożycia. Nie ma jednak takiej siły, by producenci tych artykułów sami byli skłonni do przekazywania ich organizacjom charytatywnym czy sprzedaży za grosze. Im bardziej opłaca się niszczyć kolekcje z poprzednich sezonów. Nie po to sieci odzieżowe przekonują nas, że trzeba co kilka tygodni mieć nowe ciuchy, by organizować wyprzedaże tych sprzed roku - mówi Marliere.