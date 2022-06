Wyrok na kopalnie. "Jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, wszystkie kopalnie na Śląsku zostaną zamknięte"

- Krajowego węgla może w Polsce zabraknąć. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego, że uważnie śledzę losy rozporządzenia unijnego, które jest w konsultacjach od grudnia ubiegłego roku i które za chwilę będzie przyjęte - powiedział w programie "Newsroom WP" Piotr Woźniak, były minister gospodarki. – Ono dotyczy zamknięcia od 1 stycznia 2024 r. wszystkich stacji odmetanowania. To wyrok dla śląskich kopalni. Jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, wszystkie kopalnie na Śląsku będzie trzeba zamknąć. Zostanie nam tylko wydobycie węgla w lubelskim zagłębiu węglowym, bo tam metanu nie ma. A to jest tylko 8 mln ton węgla. Jeśli te kopalnie zostaną zamknięte, to nikt nie pozwoli ludziom zjechać na dół i fedrować. Górnośląskie zagłębie stanie. Cykl uchwalania tego rozporządzenia został przerwany przez wojnę, ale ten temat wraca i był czas na to, by rząd zareagował. To się niestety nie stało.

Rozwiń