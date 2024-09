Wyrzuć te przedmioty z piwnicy. Kara do 5 tys. zł

Wiosenne porządki to także dobra okazja, by pamiętać o przepisach dotyczących koszenia trawy. Choć nałożenie mandatu za koszenie trawy jest teoretycznie możliwe, zwykle ma to miejsce tylko w określonych przypadkach, takich jak zakłócenie ciszy nocnej, czyli w godzinach od 22:00 do 6:00.