Wysoka kara albo nawet areszt. Tego nie można robić z deszczówką

Powszechna wiedza wśród właścicieli nieruchomości powinna uwzględniać zakaz odprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej, co może kończyć się wysokimi grzywnami. Systemy kanalizacyjne projektuje się z myślą o odprowadzaniu ścieków, a nadmierna ilość wód opadowych stwarza zagrożenie ich cofania, co może skutkować zalaniem piwnic i pomieszczeń gospodarczych.