Gminy masowo podnoszą ten podatek. Zapłacą właściciele mieszkań

W 2024 r. ze względu na wysoką inflację maksymalna dopuszczalna prawem stawka podatku od nieruchomości wzrosła o niemal 15 proc. W przyszłym roku wzrost będzie jednak zdecydowanie niższy. Resort finansów informował kilka miesięcy temu, że w 2025 r. danina pobierana przez samorządy nie wzrośnie o więcej niż 2,7 proc.

Co to oznacza w praktyce? Właściciel mieszkania lub domu zapłaci maksymalnie 1,19 zł za m2. W przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podatek wyniesie do 34 zł za m2.

Nowe stawki gminnych podatków

Wiele samorządów już teraz zabrało się za uchwalanie zmian podatkowych - pisze Portal Samorządowy. Serwis dodaje, że maksymalne dopuszczone stawki podatku od nieruchomości zapłacą m.in. mieszkańcy Poznania i Przemyśla.

Wcześniej analogiczną decyzję podjął Gdańsk. Natomiast w Tczewie w województwie pomorskim nowe opłaty będą niewiele poniżej rządowego maksimum.

Niektóre gminy nie zdecydowały się na podniesienie podatku do maksymalnej wartości. W Zduńskiej Woli wyniesie on dokładnie 1,12 zł od m2. To o 5 groszy więcej niż w 2024 r. Miasto wyliczyło, że dla mieszkańca 60-metrowego lokalu oznacza to podwyżkę z 91 zł na 95 zł rocznie.

Podatek od nieruchomości - terminy

Osoby fizyczne mogą regulować podatek od nieruchomości w czterech ratach. Opłaty te należy uiścić do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W sytuacji, gdy całkowita suma podatku nie przekracza 100 złotych, płatność ta powinna zostać dokonana za jednym razem, najpóźniej do 15 marca.