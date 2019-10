WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany kredyt 5 godzin temu Wysokie koszty sądowe? Frankowiczu zobacz jak złożyć pozew nie płacąc ani złotówki Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w zeszłym roku wystosowano 7200 pozwów "frankowych". Na stronie internetowej jednej z warszawskich kancelarii możemy przeczytać, że liczba wygranych spraw od 2018r., do 2019r. wzrosła aż o 147%. W najbliższym czasie oba te wskaźniki będą rosły dzięki orzeczeniu Sądu Najwyższego z kwietnia tego roku oraz dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to najkorzystniejszy czas na dochodzenie swoich praw przed sądem. Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Dlaczego powinienem "zająć" się swoim kredytem? Zdecydowana większość umów kredytu hipotecznego we frankach zawiera niedozwolone klauzule. Oznacza to, że umowy te są niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Przyczyniło się to do manipulacji wysokością odsetek oraz rażąco naruszyło równość stron umowy. Kredytobiorcy zostali pokrzywdzeni i zmuszeni do opłacania coraz wyższych odsetek, które banki zwiększały wedle swojej woli. W konsekwencji rata kredytu w niektórych przypadkach wzrosła niemal dwukrotnie. "To było po prostu nie do pomyślenia" - mówi Pani Barbara. - "Początkowo raty wynosiły około 1,5 tys. zł, a w krytycznym momencie 2,6 tys. zł". Pieniądze, które tym sposobem wpłynęły do banków zostały zainkasowane z pominięciem polskiego prawa oraz etyki bankowej. Oznacza to, że są naszą własnością, o którą powinniśmy się upomnieć. Umowa jest nieważna w takim razie nie płacę! Sąd Najwyższy w czerwcu tego roku opublikował uzasadnienie do orzeczenia III CSK 159/17 z 4 kwietnia 2019 r. Określa w nim skutki prawne występowania w umowach nieuczciwych postanowień, które regulowały mechanizm indeksacji kredytów hipotecznych. Z orzeczenia wynika, że umowa posiadająca niedozwolone klauzule może zostać uznana za nieważną. Jednak stanie się tak dopiero w momencie, gdy sami zgłosimy ten fakt do banku, lub postawimy bank przed sądem. Co się stanie jeśli z tego powodu przerwiemy spłatę? W przypadku braku spłaty kredytu, bank może wypowiedzieć umowę i sam podjąć działania sądowe. W tym przypadku musimy być gotowi na podjęcie walki poprzez korespondencję z bankiem już na etapie wypowiedzenia umowy. Następnie sprawa i tak trafi do sądu, gdzie w obecnej sytuacji prawo jest po naszej stronie. Dla niektórych klientów strategia polegająca na czekaniu na ruch instytucji finansowej może być atrakcyjna, jednak uprzedzając bank i przekazując naszą sprawę kancelarii mamy pewność, że: kancelaria ma pełna kontrolę nad złożonym pozwem,

nie musimy osobiście angażować się w korespondencję z bankiem czy ich działem windykacji,

sprawa od razu kierowana jest do sądu, co przyspiesza czas wydania wyroku. Chcę odzyskać swoje pieniądze. Gdzie szukać pomocy? Nie wiesz, z której kancelarii skorzystać? Nic nie szkodzi, z pomocą przychodzą stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Według Biura Informacji Kredytowych aż 817 580 osób zostało pokrzywdzonych z powodu kredytu hipotecznego we frankach. Wielu z nich podjęło już walkę o swoje pieniądze i wygrało w sądzie. Takie osoby doskonale zdają sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z pozwem przeciwko dużej instytucji finansowej. Wielu z nich organizuje się w grupy i formalizuje. Jedną z takich organizacji jest Polskie Stowarzyszenie Kredytobiorców Frankowych. PSKF zostało stworzone przez osoby, którym udało się wygrać z bankami. Zrzesza wiele kancelarii prawniczych specjalizujących się w kredytach frankowych. Kierując prośbę o pomoc do stowarzyszenia możemy zyskać naprawdę wiele. “Wygrałem z bankiem ponad 90 000zł - miałem duży kredyt na rozbudowę powierzchni biurowej w firmie. Całe szczęście miałem środki na walkę z bankiem. Wcześniej przeszedłem przez 3 kancelarie, które łącznie na samych analizach możliwości podjęcia pozwu kosztowały mnie ponad 15 000zł nie licząc straconego czasu i nerwów. Dopiero kancelaria z polecenia wzięła sprawy w swoje ręce. - Po prawie dwóch latach postępowanie zakończyło się sukcesem. Postanowiłem wtedy podzielić się swoimi doświadczeniami z grupą znajomych. Z czasem, pocztą pantoflową ich znajomi zaczęli kontaktować się ze mną z prośbą o pomoc. Doszło do tego, że dziennie rozmawiałem z kilkoma osobami. - mówi jeden z pomysłodawców PSKF Sebastian Smolarski - Tak pojawił się pomysł, by wraz z innymi poszkodowanymi, którzy wygrali, opisać realny proces - i jednocześnie pomóc większej skali osób znaleźć kancelarie, które już wcześniej pomogły ludziom takim jak ja. Zaczęliśmy kilkanaście miesięcy temu od dwóch kancelarii, dzisiaj współpracujemy z prawie pięćdziesięcioma. Dzięki kontaktom biznesowym i znajomym inwestorom wypracowaliśmy w PSKF realny model rozliczenia od sukcesu. Dzięki temu w PSKF za sprawę nie pobiera się środków z góry, czy w ratach. Przez to osoba poszkodowana, nie ponosi żadnych kosztów do czasu wygranej w sądzie i wypłaty odszkodowania. Moim zdaniem możliwości bezkosztowej walki powinno dawać Państwo - niestety nie daje. Zgłaszając wniosek do stowarzyszenia możemy być pewni, że nasza sprawa zostanie potraktowana indywidualnie i profesjonalnie.Korzystanie z zasobów inicjatyw społecznych takich jak PSKF przynosi wiele korzyści. Między innymi: Dobór odpowiedniej kancelarii - wysyłając wniosek do stowarzyszenia masz pewność, że wybierze ono kancelarie odpowiednią dla Ciebie, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw z Twoim rodzajem kredytu (indeksowany, denominowany) oraz posiada na koncie wygrane sprawy z konkretnym bankiem. Całkowity brak kosztów - w przeciwieństwie do publikowanych ofert, stowarzyszenie oraz przynależące do niego kancelarie nie pobierają opłaty wstępnej czy opłat w trakcie sprawy. Wysyłając wniosek i decydując się na pozew nie zapłacisz ani złotówki. Stowarzyszenie pokrywa opłaty sądowe oraz wstępne wynagrodzenie dla kancelarii. Kancelaria dopiero po wygraniu procesu otrzymuje resztę wynagrodzenia, które jest ustalane przed rozpoczęciem sporu. Warto mieć na uwadze, że choć większość osób jest w stanie otrzymać taką pomoc, to na pozytywną decyzję stowarzyszenia i kancelarii mają wpływ takie rzeczy jak: rodzaj kredytu, wysokość zadłużenia oraz bank, w którym podpisano umowę. Kompleksowa obsługa - obowiązuje Cię minimum formalności, ponieważ cały kontakt z bankiem leży po stronie kancelarii. Ważne jest tylko by dostarczyć stosowne dokumenty, a resztą zajmą się prawnicy. Kredyt spłacony? Nic straconego W przypadku całkowitej spłaty kredytu nadal można ubiegać się o jego “odfrankowanie”. Oznacza to w praktyce unieważnienie klauzul abuzywnych. Tym samym przyjmuje się, że umowa kredytowa od początku zawarta była w polskich złotych. Skutkuje to zwrotem kwoty kredytu nadpłaconej w ubiegłych latach oraz przeliczeniem rat po kursie kupna CHF z dnia uruchomienia kredytu. Dzięki takiemu zabiegowi kredyt pozostanie na niskiej stopie procentowej wyznaczonej przez wskaźnik LIBOR. Po dokonaniu odwalutowania, bank ma obowiązek zwrócić nam nadpłatę odsetek wynikającą z ustalonego kursu danej waluty. Roszczenia o unieważnienie umowy i klauzul niedozwolonych nie ulegają przedawnieniu, dlatego też kancelaria może założyć sprawę sądową nawet po ustawowych 10 latach. Przedawnieniu ulegają natomiast roszczenia pieniężne. Oznacza to, że kancelaria może rościć o zwrot nadpłaconych środków do 10 lat wstecz. Przykład: Klient spłacił kredyt w ciągu 12 lat. W takim przypadku odszkodowanie, o które występuje kancelaria obejmuje 10 lat, które już zostały spłacone. Przepadają nam zaledwie 2 lata spłaty. Mimo wszystko nadal możemy ubiegać się o większość nadpłaconych odsetek. Teraz jest najlepszy czas na działanie Druga połowa 2019 roku otworzyła przed "frankowiczami" pewną szansę na wygranie w sądzie. Orzeczenia Sądu najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE pozwolą kancelariom zwyciężającym do tej pory w mniej przyjaznych warunkach na pewniejsze prowadzenie spraw o odszkodowania. Dodatkowo, inicjatywy społeczne pojawiające się w trzecim sektorze stają się pomostem porozumienia między zagubionymi kredytobiorcami a instytucjami prawniczymi. Stowarzyszenia takie jak wspomniane pskf.pl wspierają poszkodowanych swoją wiedzą i doświadczeniem w zwycięskiej walce z bankami. Już teraz weź sprawy w swoje ręce i podejmij działania aby odzyskać swoje pieniądze.