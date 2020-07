Wystarczy oddalić się od wybrzeża. Czytelnik przesłał nam rachunek z Kaszub

- Ceny ok, a rybki pyszne i świeże. Wszystkie jadłem. Danie dla jednej osoby bez frytek, ale z piwem to koszt około 30 pln - napisał nasz czytelnik.

Ostrzyce - miejscowość nad jeziorem w rejonie Kaszubskiego Parku Narodowego - jest oddalona mniej niż 100 km od Władysławowa. To wystarczy, by ceny posiłków były mniejsze co najmniej o połowę. Nasi czytelnicy przysyłali nam paragony na 100 i więcej złotych z knajpek tuż przy morzu. Rekord to ok. 200 zł w Juracie.