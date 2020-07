Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa są możliwe. "Jesteśmy za tym, aby płace rosły"

- Od 2015 r. nastąpił znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego w Polsce. To bardzo dobrze, bo dziś z pensją 2,6 tys. zł ludziom dużo łatwiej przetrwać trudny czas - powiedziała w programie "Money. To się liczy” Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. - W najbliższym czasie w ramach Rady Dialogu Społecznego będziemy rozmawiali ze związkami zawodowymi i stroną społeczną o ewentualnej podwyżce. Musimy brać pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i możliwości pracodawców. Uważamy, że wzrost wynagrodzenia minimalnego powinien systematycznie następować. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że kwota 2,6 tys. zł to za mało, a 3 tys. zł to za dużo, reszta to kwestia uzgodnień.