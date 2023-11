Wzrost o 197 proc. Szturm Polaków na banki. Padł rekord

- Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy. Jest to w znacznej mierze efekt dużego zainteresowania kredytem mieszkaniowym w ramach programu "Kredyt 2 proc.". 59 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w październiku br. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie - powiedział, cytowany w informacji, Sławomir Nosal z BIK.