Za gaz tylko w rublach. Rosja nie zakręci kurka

Rosja chce ratować swoją gospodarkę i zapowiada, że rachunki za gaz będą mogły być realizowane wyłącznie w rublach. - To jest działanie, które pomoże trochę rosyjskiej walucie. Jest to ruch dla zaopatrzenia Europy bezpieczniejszy, bo nie sugeruje wprost, że przestanie do nas płynąć ropa czy gaz i nie będzie trzeba robić żadnych szybkich ruchów jeśli chodzi o zabezpieczenie surowcowe - powiedział w programie" Money. To się Liczy" dr Jakub Bogucki, Analityk e-petrol.